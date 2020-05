“A Messi no lo he visto ni entrenar”: el riguroso protocolo de entrenamiento del Barcelona

El defensor no ve a Messi durante los entrenamientos (@3gerardpique)

El fútbol profesional en España comenzó a dar sus primeros pasos para lo que sería una futura reanudación del campeonato en junio. Los equipos ya empezaron a entrenar pero con estrictas medidas de prevención e higiene.

El Barcelona ya encadenó su tercer entrenamiento consecutivo y Gerard Piqué habló sobre cómo son las sesiones que realiza dentro de la ciudad deportiva. “Estamos muy poco en contacto”, reconoció al programa “El Partidazo”, de Movistar.

Por otra parte, el defensa catalán, declaró durante el fin de semana que, “lo que está haciendo LaLiga para volver a jugar tiene sentido” porque es “esto o acabar la temporada sin jugar, que sería bastante feo”.

Piqué comparte campo con Sergi Roberto y Sergio Busquets en los entrenamientos

“Estamos muy poco en contacto porque entrenamos en campos distintos y ni nos cruzamos”, aseguró Piqué acerca de la vuelta a los entrenamientos y agregó: “Con Leo, estamos en contacto por teléfono, pero no lo he visto ni entrenar”.

“Yo tengo un grupo en el que estamos con Sergi Roberto y Busquets y estamos en un campo solo para nosotros tres y nos vamos rotando, pero a Leo me lo cruzo sólo en el parking y lo veo dentro del coche, no hemos tenido trato”, afirmó.

Piqué dio su opinión acerca del regreso a los entrenamientos de los clubes de manera individualizada para empezar a preparar el regreso de la competición liguera durante el mes de junio.

“Nos han informado muy bien los clubes de los test del protocolo y estamos cómodos. Es distinta la experiencia de entrenar solos, pero hay que adaptarse”, dijo el central catalán.

El capitán del Barcelona ya se entrena en el campo de la Ciudad Deportiva

“Toda medida de precaución es bienvenida. Hay mucha gente que tiene miedo o al menos respeto al virus y es importante que todo el mundo conozca el protocolo y lo cumpla a rajatabla. Si cada uno cumplimos lo que nos dicen tiene que ir todo bien”, confesó.

Para Piqué la vuelta al fútbol depende de “muchos intereses” y reconoció que “jugar sin publico no gusta, pero es lo que es”. “Es o esto o quedarse sin acabar la Liga, que sería bastante feo. Lo que está haciendo la Liga tiene el sentido, esperemos que vaya todo bien y no haya infectados para empezar la competición”.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, mostró su preferencia por empezar la Liga el 12 de junio, aunque reconoció que dependerá de si hay repunte de contagios o no. Esa fecha para Piqué es prematura por la inactividad de los jugadores. “Llevamos mucho tiempo parados y con solo un mes de entrenamientos tendría más en cuenta que estemos mejor preparados para no tener riesgo de lesiones. Unos días más de entrenamientos no nos iría mal”, confesó.





