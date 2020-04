Esa frase la dijo ni más ni menos que el histórico número 23 de los Chicago Bulls. Porque Jordan reconoce el valor que tuvo Pippen en su construcción como el mejor de todos los tiempos. Sin su ayuda, posiblemente el hoy famoso The Last Dance, aquella última temporada que terminó con el sexto título en la carrera de ambos en la NBA, no hubiera tenido el mismo desenlace para la serie documental que ya se transformó en un éxito en todo el mundo.