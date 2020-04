Recién pasaron los primeros dos capítulos de The Last Dance, la serie que adelantó su salida debido al avance de la pandemia de coronavirus en el mundo, que obligó a la NBA a suspender la presente temporada, sin saber si se podrá reanudar. Con más de 10.000 horas grabadas de la temporada 97-98 -la campaña final de Jordan, Pippen y compañía con los Bulls- y más de 100 entrevistas realizadas -entre ellas dos ex presidentes de EEUU-, el último baile se puso en marcha.