En el aeropuerto conocí a una persona de la Embajada Argentina, llamada Federico Galoni. Él me dio una mano para conseguir un hostel en Managua por unos días hasta que pudiera solucionar esto. Yo ya me había despedido de la gente del club, no pensaba que iba a pasar todo esto. Cuando Alberto Fernández comunicó el cierre de las fronteras hablé con mi familia para saber qué hacer. Yo la estaba pasando mal. La situación en Nicaragua es complicada. El Gobierno no se ocupa de esto, el presidente Daniel Ortega hace un mes que no habla . En el hostel estaba con 5 personas que hacían su vida normal, como si no sucediese nada. Era una situación en la que me estaba volviendo loco. Si yo contraía el virus yo no tenía recursos para curarme. Hablé nuevamente con el club y me ofrecieron volver a la ciudad. Estoy en una casa de familia.