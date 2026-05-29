Cambio climático pone en riesgo al campo: expertos destacan beneficios de la cal agrícola

El cambio climático, el desgaste de la tierra y la creciente demanda mundial de alimentos representan algunos de los principales desafíos para el sector agrícola. De acuerdo con especialistas del sector agroalimentario, la producción de alimentos tendrá que adaptarse a un escenario cada vez más complejo, marcado por la escasez de agua, la pérdida de fertilidad de los suelos y las condiciones climáticas extremas.

Cristina Seijas Correa y Francisco Pohls Aguilera, expertos en transformación digital vinculados al sector agroalimentario, señalaron que la población mundial podría superar los 9 mil 700 millones de personas para 2050, lo que incrementará la presión sobre el campo y obligará a implementar prácticas agrícolas más eficientes y sostenibles.

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En este contexto, destacaron que la cal agrícola se ha convertido en un aliado estratégico para recuperar la salud de los suelos y mejorar el rendimiento de los cultivos.

En México, el problema es especialmente relevante. Se estima que más del 40 por ciento de los suelos cultivables presentan acidez o algún grado de degradación, situación que afecta directamente la producción de cultivos básicos como maíz, trigo, café y caña de azúcar.

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La aplicación de cal agrícola ayuda a recuperar la fertilidad del suelo, mejorar la retención de agua y fortalecer la producción de cultivos frente a los efectos del cambio climático

La cal agrícola mejora la fertilidad y productividad del campo

Cristina Seijas Correa, coordinadora en Grupo Calidra, explicó que la aplicación de cal agrícola permite neutralizar la acidez del suelo, mejorar la disponibilidad de nutrientes y optimizar el aprovechamiento de fertilizantes.

Según detalló, estos beneficios pueden incrementar la productividad agrícola entre 20 por ciento y 50 por ciento, dependiendo del tipo de cultivo y de las condiciones del terreno.

Además del aumento en el rendimiento, la especialista destacó que la cal agrícola también favorece la estructura física del suelo, mejora la retención de agua y promueve el desarrollo de microorganismos benéficos para los cultivos.

La relevancia de estas prácticas cobra mayor importancia si se considera que la agricultura utiliza cerca del 70 por ciento del agua dulce consumida a nivel mundial, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Por ello, cualquier estrategia que permita aprovechar mejor el recurso hídrico representa una ventaja para el sector agrícola.

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La FAO también ha advertido que alrededor del 33 por ciento de los suelos del planeta ya están degradados y que hasta el 90 por ciento podrían presentar daños para 2050 si no se implementan acciones correctivas.

La aplicación de cal agrícola ayuda a recuperar la fertilidad del suelo, mejorar la retención de agua y fortalecer la producción de cultivos frente a los efectos del cambio climático

Agricultura sostenible frente al cambio climático

Francisco Pohls Aguilera, gerente de Marketing de Calidra, recordó que el sector agroalimentario aporta cerca del 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México y genera millones de empleos directos e indirectos, por lo que mantener la productividad del campo resulta fundamental para la economía nacional y la seguridad alimentaria.

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El especialista aseguró que la cal agrícola desempeña un papel “silencioso, pero decisivo” dentro de la cadena agroalimentaria, ya que ayuda a reducir pérdidas de nutrientes, mejora la eficiencia de los fertilizantes y fortalece la resistencia de los cultivos frente a condiciones climáticas adversas.

Estas características convierten a la cal agrícola en un insumo estratégico para avanzar hacia modelos de producción más resilientes y sostenibles.

Los expertos coincidieron en que hablar de agricultura también implica hablar de la salud del suelo. Por ello, consideraron que fortalecer la tierra agrícola será indispensable para enfrentar el reto de producir más alimentos con menos recursos y bajo un entorno climático cada vez más incierto.

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Actualmente, cerca del 40 por ciento de los suelos del mundo presentan algún grado de degradación, una situación que amenaza la producción de alimentos y la estabilidad del sector agrícola.

Frente a este panorama, la recuperación y conservación de la fertilidad del suelo se perfila como una prioridad global, donde la cal agrícola continuará desempeñando un papel fundamental para el desarrollo del campo y la alimentación de millones de personas.

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