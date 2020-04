El oriundo de Huesca es consciente de la situación que está viviendo el mundo y no es ajeno a lo que sucede. A pesar de que el país en el que vive no es considerado de riesgo, el estrés lo persigue al estar tan alejado de sus familiares: “Es un estrés enfrentar cada partido. Uno pierde energía pensando en la familia, en mi caso en España donde ahí es un problema que está dando mucho de qué hablar y que está paralizando la sociedad. Aquí en Nicaragua, gracias a Dios no nos encontramos en esa situación porque aquí no se ha salido de control, pero por lo que ocurre en España sí. Vivo mucho más preocupado y el fútbol pasa a un segundo plano cuando hay vidas en juego, más cuando es la de tu familia y amigos”.