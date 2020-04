“Quiero agradecer por el honor de ser mencionado en la misma página que las otras 19 personas que ‘importan más en el tenis’. No es para presumir, pero muestra el esfuerzo que mi equipo y yo le damos al tenis. No me siento digno, pero prometo seguir trabajando hasta que lo haga ... y superar eso”, escribió el tenista norteamericano de 24 años.