“Es un momento que el mundo nunca ha vivido: seguramente en Sudamérica no se tiene la fortaleza social para tomar medidas que pueden tomar países europeos o algún país asiático rico o mismo Estados Unidos. Tenemos otro contexto y las autoridades deben verlo. Brasil es un continente. Por suerte en Uruguay, que tengo a mis viejos y a mis abuelos, el gobierno está haciendo las cosas con mucha responsabilidad y eso me tiene muy tranquilo. No hay una salida: si te confinás 100%, te morís de hambre; y si salís como loco a la calle a trabajar, los contagios pueden ser mayores. En el medio hay gente que tiene miedo de morir del virus, hay gente que tiene miedo de morir de hambre y están los canallas de siempre, que están en Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, en todos lados, que viven bajo un lema: cuanto peor, mejor. E intentan que todo se vaya al carajo para sacar sus réditos personales”, concluyó sobre su mirada de la situación actual en el continente el ex futbolista de 39 años, campeón de la Copa América 2011 con su país.