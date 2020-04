El conflicto sucedió luego del final de la pasada temporada de la NFL: “Le dije que me dejara tomar parte en mis actividades empresariales y me dejara llevar a cabo mis entrenamientos de fútbol. Me escuchó, se quedó allí sentada y me preguntó: ‘¿Y cuándo vas a hacer cosas en casa? ¿Cuándo vas a llevar a los niños al colegio?’. Me dijo también que esa era una gran parte de nuestro matrimonio, que tenía que gustarme, actividades en las que tenía que participar porque ella también tenía sus objetivos y sus propios sueños”, recordó Brady.