En el video, de casi 20 segundos, se lo ve al oriundo de Mallorca lidiando con la batidora eléctrica. “Estoy desbordado, haciendo aquí un bizcocho, mi madre me tenía de pinche, pero me ha abandonado, no va a poder decir que no me sale bueno", mostró el divertido conflicto familiar que se desató en su hogar.