No obstante, el italiano volvió a remarcar su fanatismo por Marcelo Bielsa, a quién contrataría sin ninguna duda en caso de convertirse en manager de alguna institución. “Si algún día me convierto en director deportivo, haré todo lo posible para llevarlo a mi equipo. Es un revolucionario del fútbol, ​​es una persona disciplinada, tiene personalidad ... me gustaría trabajar con él”, afirmó.