No lo negó: Marín Mollinedo confirma visita a Mario Villanueva, exgobernador preso por narcotráfico

Las imágenes difundidas en redes muestran al aspirante de Morena a la gubernatura de Quintana Roo en 2027 cuando responde a reporteros por un encuentro con el exmandatario, sentenciado a 36 años por narcotráfico. (Presidencia)

Un video que circula en redes sociales volvió a colocar en el centro del debate a Rafael Marín Mollinedo, aspirante de Morena a la gubernatura de Quintana Roo en 2027. En las imágenes, el exfuncionario es cuestionado por periodistas sobre su reciente visita a Mario Villanueva Madrid, exgobernador de la entidad que cumple una sentencia de 36 años en prisión domiciliaria por narcotráfico.

Al ser interpelado sobre el encuentro, Marín Mollinedo reconoció tener una relación de larga data con Villanueva y señaló: “Yo visito a quienes me invitan y no tengo ningún problema”. Ante la pregunta de si le preocupaba que dicha visita reforzara los señalamientos de presuntos vínculos entre Morena y el narcotráfico, el aspirante indicó que el exmandatario “es un referente en el estado” y que la conversación giró en torno a temas de Quintana Roo.

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El político Rafael Marín Mollinedo, aspirante de Morena a la gubernatura de Quintana Roo, es abordado por periodistas en un espacio interior. Se observan varios micrófonos y teléfonos grabando sus declaraciones. Marín Mollinedo responde a preguntas sobre su reciente visita a Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, quien cumple una sentencia en prisión domiciliaria por narcotráfico. El exfuncionario reconoce la visita y su relación con Villanueva, declarando que lo considera un referente del estado y que la conversación giró en torno a temas de Quintana Roo.

¿Quién es Villanueva Madrid?

Mario Villanueva Madrid gobernó Quintana Roo entre 1993 y 1999. Actualmente cumple su condena en el residencial Andara, en Chetumal, donde se le permite la prisión domiciliaria. Tras difundirse la visita de Marín Mollinedo, el diputado local del PT, Hugo Alday Nieto, señaló que Villanueva, al tener suspendidos sus derechos ciudadanos, no debería participar en reuniones que pudieran asociarse a actividades políticas.

En respuesta, Villanueva publicó un comunicado en el que aclaró que recibió a Marín como “un amigo de muchos años” y subrayó que, aunque sus derechos político-electorales están suspendidos, conserva su libertad de expresión.

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ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid.

El contexto: señalamientos al propio Marín Mollinedo

La polémica por el video se suma a un largo historial de cuestionamientos en torno al propio Marín Mollinedo. El exfuncionario dejó la dirección de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) el 31 de marzo de 2026, en medio de señalamientos por el crecimiento del contrabando de combustibles —conocido como huachicol fiscal— así como por solicitudes de información incumplidas que la FGR le habría dirigido durante su gestión.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, entre 2024 y 2025 al menos 31 buques ingresaron a México con combustible no declarado correctamente ante las autoridades aduaneras. El caso más emblemático fue el aseguramiento de un buque en Tampico que transportaba 10 millones de litros de diésel declarados falsamente como aditivos.

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Marín afirmó que durante su gestión se recuperaron 200 mil millones de pesos mediante operativos, pero estimaciones oficiales señalaban pérdidas de hasta 600 mil millones de pesos por el esquema de contrabando.

En el plano patrimonial, investigaciones periodísticas documentaron que el aspirante posee al menos nueve bienes inmuebles en Quintana Roo, aunque en su declaración patrimonial más reciente solo reportó cinco. Entre ellos destaca un departamento valuado en 15.5 millones de pesos en la Shark Tower de Cancún.

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La carrera hacia la gubernatura

Pese a los señalamientos, Marín Mollinedo se registró formalmente como aspirante al proceso interno de Morena para seleccionar al coordinador de la Transformación en Quintana Roo, cargo desde el cual se elegiría al candidato a gobernador en 2027. Al ser cuestionado, el exfuncionario aseguró: “No tengo nada que esconder, pueden revisarme en cualquier momento”.

Su actividad política, no obstante, ya había sido objeto de medidas cautelares por parte del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), que validó una queja por actos anticipados de campaña en meses previos.

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