México

Hoy No Circula de este lunes en CDMX y Edomex

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Guardar
Google icon
El Hoy No Circula tiene un horario de 5:00 a 22:00 horas (Jovani Pérez/Infobae)
El Hoy No Circula tiene un horario de 5:00 a 22:00 horas (Jovani Pérez/Infobae)

Evita multas y que tu auto termine en el corralón, averigua si tienes permitido circular en la Ciudad de México y el Estado de México por el Hoy No Circula.

Fecha: lunes 29 de junio de 2026.

Terminación de placa: 5 y 6.

Color del engomado: amarillo.

Holograma: 1 y 2.

El Hoy No Circula tiene el mismo horario todos los días: arranca a las 5:00 horas y acaba a las 22:00 horas, de acuerdo con las autoridades de la ciudad.

PUBLICIDAD

Recuerda que este programa de restricción vehicular extendió su zona de aplicación, ya no solo es en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México, también en el Vale de Toluca y el Valle de Santiago Tianguistenco.

Para saber cuando no circula tu coche puedes usar el portal oficial de la Ciudad de México: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/. Ahí solo tienes que ingresar holograma y el último dígito de la placa.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que el Hoy No Circula se modifica todos los días y los vehículos que tienen prohibido circular se definen según el holograma de circulación, el color del engomado y el último dígito de la placa.

Su aplicación ya es una constante para capitalinos y mexiquenses, quienes han sido partícipes de este programa de restricción vehicular por más de 30 años, mientras que su versión sabatina está cerca de cumplir los dos primeras décadas desde su implementación.

El programa tiene como meta reducir los niveles de contaminación ambiental en en la Ciudad de México y el Estado de México a través de un programa integral basado en la restricción de la circulación de autos entre semana y fines de semana.

Así aplica el Hoy No Circula todos los días (Jovani Pérez/Infobae)
Así aplica el Hoy No Circula todos los días (Jovani Pérez/Infobae)

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

A partir del 1 de julio de 2025, la área de aplicación del Hoy No Circula se extendió, ya no solo es vigente en la Ciudad de México y la zona Metropolitana del Valle de México, sino también al Valle de Toluca y al Valle de Santiago Tianguistenco. Quedando de la siguiente manera.

En la Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Para la Zona Metropolitana del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Para el Valle de Toluca:

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio La Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Para el Valle de Santiago Tianguistenco:

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Xalatlaco

Evita multas y sigue el Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Evita multas y sigue el Hoy No Circula (Cuartoscuro)

Hoy No Circula: qué autos están exentos

Existen varios coches que se encuentran exentos del Hoy No Circula, tales como:

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Eléctricos.

Híbridos categoría I e II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Que porten Holograma “EXENTO”.

Que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAME emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

Que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAME emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

Que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Que porten Constancia tipo “Programas Especiales de Fuentes Móviles” o “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Que porten placas para personas con discapacidad.

Que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

Que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular.

Que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

El único día en el que no vale el Hoy No Circula para ningún vehículo es el domingo.

Cuál es la multa del Hoy No Circula

En caso de ignorar el programa de restricción vehicular, la sanción es una multa económica equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. Además, el vehículo es inmovilizado y llevado al corralón donde se mantendrá hasta que la sanción sea cubierta.

En ocasiones, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspende la aplicación del Hoy No Circula principalmente en días festivos, inhábiles, de descanso obligatorio o en temporadas vacacionales.

De igual manera, la CAMe también puede llegar a aplicar un doble Hoy No Circula, donde se amplían las restricciones vehiculares, esto provocado principalmente por la mala calidad del aire en el Valle de México.

La contaminación en CDMX

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

Hoy No Circula y la contingencia ambiental

Los dos principales motivos por las que se aplica el Hoy No Circula es para disminuir el tráfico vehícular y, en consecuencia, bajar la contaminación. Es por eso que cuando la calidad del aire es extremadamente mala se declara contingencia ambiental y se toman medidas para mejorar el medioambiente.

Entre dichas medidas se encuentran modificaciones al programa de restricción vehicular, aplicando el “Doble Hoy No Circula”.

En estos casos la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspende la circulación de todos los vehículos con holograma 2, la mitad de los automóviles con holograma 1 que la autoridad definirá en su momento en aquellos cuya placa terminen en par o impar, así como algunos de los coches con holograma 0 y 00 que también serán anunciados cuando esto ocurra.

Esta medida puede ser suspendida o extendida por las autoridades ambientales, dependiendo si la calidad del aire de la Zona Metropolitana del Valle de México mejora o empeora.

Sea cual sea el caso, el horario del programa Hoy No Circula será el mismo de siempre, de 5:00 horas a las 22:00 horas.

Temas Relacionados

Hoy No Circula MéxicoHoy No Circula CDMXHoy No Circula EDOMEXmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

No lo negó: Marín Mollinedo confirma visita a Mario Villanueva, exgobernador preso por narcotráfico

Confirmó haber visitado a el exgobernador en prisión domiciliaria por presuntos señalamientos de narcotráfico y aseguró no tener “ningún problema” con ello

No lo negó: Marín Mollinedo confirma visita a Mario Villanueva, exgobernador preso por narcotráfico

¿Por qué se aplazará la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli?

El tapatío busca ser campeón del mundo nuevamente tras perder ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre

¿Por qué se aplazará la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli?

ONU-DH México exige investigar el asesinato de Patricia Negrete con perspectiva de género y considerar su labor como buscadora

De acuerdo con el organismo internacional, en lo que va del 2026, tres personas buscadoras de desaparecidos han sido asesinadas en Guanajuato

ONU-DH México exige investigar el asesinato de Patricia Negrete con perspectiva de género y considerar su labor como buscadora

Desaparecen dos trabajadores de CFE en los límites de Puebla e Hidalgo

La Comisión Federal de Electricidad informó que colabora con las autoridades en la búsqueda de los dos hombres

Desaparecen dos trabajadores de CFE en los límites de Puebla e Hidalgo

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 28 de junio

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 28 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desaparecen dos trabajadores de CFE en los límites de Puebla e Hidalgo

Desaparecen dos trabajadores de CFE en los límites de Puebla e Hidalgo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio: atacan a balazos el autobús de Memo Garza en Puebla

Atacan a balazos el autobús del cantante Memo Garza en Puebla: un miembro de la agrupación resultó herido

Cuáles son las funciones de la División de Operaciones Fronterizas en Sonora, la unidad a la que EEUU donó 34 patrullas

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, negó que se encuentre bajo investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Apio Quijano rompe el silencio y confirma su identidad en pleno concierto del Pride con Kabah: “De mis mejores decisiones”

Apio Quijano rompe el silencio y confirma su identidad en pleno concierto del Pride con Kabah: “De mis mejores decisiones”

Así quedó Karely Ruiz después de su cirugía de pecho y el resultado sorprende a sus seguidores

Bárbara de Regil revela la polémica razón por la que decidió no tener hijos con Fernando Schoenwald

De Juan Gabriel a Los Tigres del Norte: la playlist que sonaría si México avanza a la siguiente fase

¿Qué le pasó a Marcela Mistral? La influencer revela la grave complicación con sus implantes que la llevó al quirófano

DEPORTES

¿Por qué se aplazará la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli?

¿Por qué se aplazará la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli?

Pumas Femenil rompe el mercado con dos fichajes de talla internacional

México usará el color verde para su partido contra Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Futbolistas señalados por violencia y abuso sexual: la sombra que oscurece el Mundial 2026

México vs Ecuador: cómo llegan para los dieciseisavos de final y cuándo fue su único enfrentamiento en Mundiales