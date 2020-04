En la pretemporada, Guardiola ya comenzó a modificar el juego y las costumbres, hasta los mínimos detalles. Se sorprendió que la recepción al equipo fuera con bollos y pasteles y dijo “vamos a necesitar un nutricionista”. Tras regañar a sus jugadores porque tardaban en cenar demasiado después de los partidos y sostenía que una hora era lo máximo, les pidió que se liberaran y fueran ellos mismos. Para Perarnau, fue una charla fundacional: “Yo odio el tiquitaca. Lo odio. Es pasar el balón por pasar. Y eso no sirve para nada. No os creais lo que dicen. ¡El Barca no tenía nada de tiquitaca! ¡eso es un invento! ¡No hagáis caso! En todos los deportes de equipo, el secreto es cargar mucho y atraer al contrario para que deje libre el costado débil. Y cuando hemos conseguido cargar y atraer, entonces debemos resolver por el costado opuesto. Por eso hay que pasar el balón, sí, pero con intención, con intencionalidad. Pasarlo para cargar, para atraer y para resolver por el opuesto. Nuestro juego ha de ser eso y no el tiquitaca”. Pep subraya con una birome roja en su libreta negra. Les dijo, por si no habían entendido bien, que ellos no tienen que ser el Barcelona de Munich, y ese entrenamiento consistió en apertura a las puntas, centros al área y llegadas en dos oleadas, una para rematar, la segunda, buscando el rebote. Pep gritó “¡Patapam! Este es nuestro juego”, exclamó, como descubriendo otra forma de jugar que le podía dar frutos, y que no tenía por qué ser la misma que la de su equipo anterior.