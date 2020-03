En este marco, la Gazzetta Dello Sport publicó que Zlatan Ibrahimovic podría no regresar al ruedo. El sueco que viste la camiseta del Milan está a meses de acabar su contrato y no lo ha renovado, según explica el sitio, porque el equipo no es tan competitivo como esperaba y él culpa a la dirigencia de esto. Además, semejante parate es perjudicial para un profesional de 38 años, por lo que su vuelta podría ser en un nivel más bajo que el cotidiano.