En su escrito, el ex lateral del Sevilla FC, FC Barcelona, Juventus y PSG explicó que espera que se tomen cartas en el asunto para no perder su contacto con las personas: “Es un momento muy difícil para el mundo y para nuestra población, no debemos desatender esta situación, especialmente si no tenemos cura para ella. Como ciudadano humilde, vengo a expresar mi opinión, porque no quiero vivir sin poder compartir momentos con la gente o tener miedo de ellos.”