El que también saludó al astro brasileño e hizo mención al duro presente en la cárcel de Paraguay fue Samuel Eto’o. El camerunés, que compartió equipo en Barcelona, publicó un video mandándole todo su apoyo: “Hola, hermano. No tengo palabras. No sé ni qué decir. Estamos hablando a ver cómo te podemos animar. Tú, mi hermano; tú, mi amigo. No me puedo imaginar lo que estás pasando. Solo te pido que tengas fuerzas y que reces mucho”.