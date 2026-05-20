Marcha Nacional Agraria: manifestantes llegaron a Bogotá en 12 buses y ocho chivas, afectando la movilidad en varios sectores de la ciudad

Sindicatos y organizaciones sociales impulsan la Gran Marcha Nacional por la Jurisdicción Agraria este 20 de mayo en Bogotá - crédito Bogotá Tránsito/X

Centrales sindicales y organizaciones promotoras de reformas sociales convocaron la ‘Gran Marcha Nacional por la Jurisdicción Agraria’ para el miércoles 20 de mayo en Bogotá y otras ciudades.

Los puntos de concentración en la capital son el edificio Colpatria, la plaza de Bolívar y el Palacio de Justicia. La movilización comenzó desde las 11:00 a. m., según lo previsto por los organizadores.

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La protesta tiene como objetivo central la defensa de la Jurisdicción Agraria, el impulso a la Reforma Agraria y el reclamo por el derecho del campesinado a contar con una justicia especializada. Los organizadores esperan reunir a miles de personas en respaldo a estas demandas.

De acuerdo con información revelada por el secretario de Gobierno Gustavo Quintero Ardila, en la mañana del 20 de mayo, ingresaron a Bogotá aproximadamente 12 buses y 8 chivas, sumándose a los vehículos llegados el día anterior desde Risaralda, Cauca y Huila.

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La movilización respalda la defensa de la Jurisdicción Agraria, la Reforma Agraria y la justicia especializada para los campesinos - crédito Captura video

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, afirmó en la tarde del martes 19 de mayo a la capital “ingresaron a Bogotá 2 chivas con aproximadamente 100 personas provenientes de Risaralda. Se nos ha informado, además, que hoy en la noche salen 8 chivas más desde Cauca y Huila.

Además, el funcionario insistió en una petición a los asistentes: “Esta semana Bogotá tiene diversas aglomeraciones programadas, por lo que hacemos un llamado general a la sana convivencia y al cuidado por los espacios compartidos de ciudad”.

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Cerca de las 10:00 a. m. del miércoles 20 de mayo, Quintero Ardila entregó un nuevo reporte: “Esta mañana ingresaron aproximadamente 12 buses y 8 chivas más, que se suman a las que anunciamos ayer. Vienen de diferentes partes del país y han manifestado diferentes motivaciones”.

La llegada de contingentes desde distintas regiones incrementó el número de participantes y obligó a las autoridades a reforzar el monitoreo de la situación. De esta manera, la Secretaría de Gobierno confirmó que mantiene un seguimiento constante sobre los puntos de concentración y la movilización de los grupos que se dirigen a la Plaza de Bolívar, principal epicentro de la protesta.

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La Secretaría de Gobierno mantiene medidas preventivas y monitoreo estricto para asegurar la gestión de cualquier eventualidad durante la protesta - crédito @cutcolombia/X

Según el funcionario, el propósito es “gestionar cualquier eventualidad en su paso temporal por la ciudad”.

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La Secretaría de Movilidad informó a las 10:30 a. m. que " se presenta afectación vial en la Carrera 7 con calle 26, sentido Sur - Norte, por manifestación que avanza". De esta manera, recomendó a los ciudadanos a tomar la ruta alterna de la Avenida Circunvalar.

Minutos más tarde, la entidad indicó las zonas afectasd por las movilizaciones a través de su cuenta de X. " Por manifestación que avanza sobre el corredor de la Carrera 7 con calle 17, en sentido Norte - Sur, se tienen cierres viales en: Calle 26 con carrera 7, Calle 24 con carrera 7, Calle 19 con carrera 10″.

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La convocatoria a la Gran Marcha Nacional por la Jurisdicción Agraria en Bogotá responde a la preocupación de organizaciones campesinas y sindicatos por el futuro de la justicia agraria y la implementación de reformas en el sector rural.

Al menos 12 buses y 8 chivas arribaron a Bogotá para la marcha nacional, transportando participantes de Risaralda, Cauca y Huila - crédito Bogotá Tránsito/X

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, enfatizó la relevancia de la movilización social al asegurar que las organizaciones campesinas de todo el país se movilizarían en defensa de la Reforma Agraria y de lo que llamó “la gran coordinación social que necesita Colombia para luchar por el cumplimiento de la Constitución y los derechos del campesinado”.

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A lo largo de los días previos a la convocatoria, funcionarios públicos instaron a la ciudadanía a participar en las manifestaciones, remarcando la necesidad de mantener el carácter pacífico. La invitación buscó articular a diversos sectores sociales en torno a la consigna de proteger los “derechos del campesinado”.