Colombia

Levy Rincón lanzó fuertes cuestionamientos contra Abelardo de la Espriella: “Ha hecho su fortuna estafando criminales”

El influenciador volvió a arremeter en redes sociales contra el aspirante presidencial, señalando presuntas irregularidades en su entorno político y financiero en la región Caribe

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El interés sobre la amistad y el vínculo profesional entre el abogado y el empresario condenado por lavado de dinero ha cobrado fuerza en la opinión pública - crédito W Radio / VickyDávila / X

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella se vio nuevamente envuelta en polémica tras una fuerte publicación del influenciador político Levy Rincón, quien lanzó una serie de señalamientos públicos sobre el origen de los recursos del abogado, sus vínculos profesionales con figuras controversiales y el presunto respaldo político que estaría recibiendo en el Caribe.

El mensaje, difundido en la red social X, reactivó el debate sobre financiación de campañas, relaciones entre élites políticas regionales y el papel del candidato en procesos judiciales de alto perfil internacional, en un contexto electoral cada vez más polarizado.

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En su publicación, Rincón hizo acusaciones directas y utilizó un lenguaje de alto tono para cuestionar la trayectoria del aspirante presidencial.

En uno de los apartes más contundentes, afirmó: “Abelardo de la Espriella, el abogado que ha hecho su fortuna estafando a criminales, narcos, paramilitares y empresarios de dudosa reputación, tiene que salir y explicar públicamente de dónde salieron los millones de dólares con los que Alex. Saab le pagó por su defensa”.

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Publicación de Levy Rincón en la red social X, donde lanza fuertes cuestionamientos sobre la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y sus presuntos apoyos políticos y financieros - crédito Levy Rincón/X
Publicación de Levy Rincón en la red social X, donde lanza fuertes cuestionamientos sobre la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y sus presuntos apoyos políticos y financieros - crédito Levy Rincón/X

En el mismo mensaje, el influenciador también señaló posibles apoyos políticos regionales al candidato y pidió explicaciones sobre su campaña en la Costa Caribe.

Rincón añadió además una referencia directa a la estructura política del Atlántico al señalar: “El tigre de Temu también debe contarnos del apoyo económico que está recibiendo de parte del Clan Char y más precisamente de Alejandro alcalde de Barranquilla. ¿Están sacando plata pública para financiar su campaña en la Costa? ¿Alejandro Char está participando en política? ¿Por qué están poniendo vallas y carteles con el mismo eslogan?”.

Estas afirmaciones se suman a la creciente discusión en redes sociales sobre la participación de actores políticos tradicionales en la actual contienda presidencial.

El mensaje continúa con nuevas acusaciones en las que Rincón cuestiona la reputación profesional y empresarial del abogado: “Abelardo no sólo es un mitómano comprobado sino también un empresario quebrado y un abogado con una firma dedicada a estafar a sus clientes mientras acosan y persiguen periodistas por medio de la intimidación”.

Levy Rincón cuestiona públicamente al candidato presidencial Abelardo de la Espriella en medio de la creciente polarización política en redes sociales - crédito Rtvc y Colprensa
Levy Rincón cuestiona públicamente al candidato presidencial Abelardo de la Espriella en medio de la creciente polarización política en redes sociales - crédito Rtvc y Colprensa

Finalmente, el pronunciamiento cierra con una advertencia de carácter político y judicial en la que Rincón afirma: “Espero que este pequeño Napoleón corroncho no salga huyendo para Italia cuando se queme en las elecciones y tenga que responder ante la justicia colombiana y la de los Estados Unidos por sus constantes relaciones con criminales que se dedican al lavado de activos. ¡Me huele a extradición!”.

Los procesos judiciales de Alex Saab y el entramado internacional

El empresario Alex Saab continúa siendo una figura central en el debate público debido a las investigaciones internacionales en su contra por presunto lavado de activos y su supuesta participación en una red financiera vinculada al chavismo.

Su caso ha impulsado pesquisas sobre una estructura más amplia de movimientos financieros relacionados con contratos estatales, operaciones comerciales y transferencias internacionales.

De acuerdo con decisiones judiciales en Estados Unidos, la jueza Marty Fulgueira Elfenbein, del Distrito Sur de Florida, ha mantenido medidas restrictivas en el proceso, incluyendo su permanencia bajo custodia mientras avanzan las audiencias.

Los cargos incluyen presunto lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones ilícitas y ocultamiento del origen de fondos, vinculados a negocios como los Clap, contratos petroleros y operaciones a través de empresas en Panamá y Hong Kong.

Abelardo de la Espriella y Alex Saab: así encaja el polémico abogado en la historia del señalado testaferro de Nicolás Maduro. Foto: Colprensa, Tribunal Federal de Florida
El abogado Abelardo de la Espriella y el empresario Alex Saab, cuyo vínculo profesional ha sido objeto de debate en el contexto judicial y político internacional - crédito Colprensa y Tribunal Federal de Florida

Saab fue arrestado en 2020, extraditado a Estados Unidos durante la administración de Joe Biden, liberado en 2023 mediante un intercambio de prisioneros y posteriormente reincorporado al gobierno venezolano como ministro de Industrias por decisión de Nicolás Maduro.

En este contexto también ha cobrado relevancia la relación previa entre Saab y Abelardo de la Espriella, quien actuó como su abogado defensor en Colombia durante varios años antes de su salto a la política.

El jurista lo representó en procesos por presunto lavado de activos durante aproximadamente seis años, vínculo que ha sido mencionado repetidamente en el debate público tras la reactivación del caso en Estados Unidos. Ambos han reconocido la relación profesional y cercanía personal, lo que ha generado cuestionamientos sobre la naturaleza de esos lazos en el debate político actual.

En el plano político, la campaña de De la Espriella se desarrolla en medio de apoyos regionales y cuestionamientos sobre financiación y transparencia, mientras la figura de Saab sigue siendo un eje central en la discusión pública sobre corrupción y redes de poder internacional.

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