“Queríamos ganar. Vinimos para ganar, pero no ha podido ser. Nos ha costado encontrar al principio los espacios, crear espacios. No tiramos a puerta en la primera parte. Al final jugamos con el cansancio de ellos y pudimos crear más ocasiones. Hay que trabajar en eso. Me toca a mí darle profundidad, entonces a veces me pueden ver y en otras no. Es obvio que hay que crear espacios; en la primera parte no lo hice mucho y en la segunda intenté dar más opciones”, agregó sobre su influencia sobre el juego del equipo.