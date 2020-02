“Debemos resolver los problemas internos. Fue un error transmitir las imágenes. Somos conscientes de ello. Era un cumpleaños, fue planeado antes del partido. Era un momento para olvidar, divertirse, pasar un tiempo juntos, reír y no pensar en el partido o las tácticas. Las personas que filmaron no lo hicieron para lastimar. Estas son nuestras vidas como jugadores, tenemos que tener cuidado. La gente vive para el club, viaja kilómetros por el club, algunos no salen de sus casas. También estábamos tristes por este partido. Dos días después celebramos el cumpleaños de tres jugadores. Fue sólo para olvidarnos del fútbol y pasar un tiempo juntos”, fue la autocrítica que hizo el braisileño Marquinhos en conferencia de prensa.