El tirón de orejas por este tipo de motivos no es el primero. El alemán ya había expuesto un enojo similar ante los medios luego de conocerse las imágenes del lujoso cumpleaños que celebró el brasileño Neymar a comienzos de este mes. “Puede estar seguro de que no estamos contentos con esta imagen. Estaba muy sorprendido. Pero hablamos junto con el equipo y sigue siendo interno. No dejaré de dar mi opinión. No puedo dar consejos al club, no es mi rol”, señaló sobre la peculiar celebración de cumpleaños de los sudamericanos, que realizaron unidos el festejo porque Cavani y Di María nacieron un 14 de febrero e Icardi el 19 de ese mes.