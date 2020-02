El entrenador del conjunto francés no se mostró nada feliz con el primer acontecimiento del mes sobre el cual comentó en entrevista a Le Parisien: “¿Es esta la mejor manera de prepararse para un partido? Claramente no. ¿Es esto lo peor que puede pasar? Tampoco. Es una pena porque damos oportunidades para hablar mal de nosotros”. Al mismo tiempo, agregó: “Siempre protejo a mis jugadores porque amo a mi equipo. Con la fiesta acepto el hecho de que es difícil protegerlos. Pero el contexto es más amplio, no es blanco o negro. No puedo pensar en eso para la composición. No puedo empezar a pensar y decirme: ‘¿Quién estuvo allí? ¿A qué hora salieron? ¿A qué hora llegaron a casa?’ Todos deben entrenar en serio y mostrar que son capaces de jugar”.