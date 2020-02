— Yo volví a Italia para estar cerca de mis hijos. Como ellos viven en Europa me habían quedado lejos jugando en Brasil. No podía tener el contacto fluido que quería. Entonces opté por el Crotone. Es un club que me había buscado dos o tres veces. Y ahora venir me pareció lo más sano. Yo el día de mañana seguramente me quede en Italia. Así que me incliné por volver al fútbol que me tuvo más años en mi carrera. Acá trato de divertirme dentro de lo que se puede en el fútbol profesional. Con sus presiones, con sus exigencias, con su andar frenético. El club me recibió bárbaro. Es una ciudad que vive al ciento por ciento el fútbol.