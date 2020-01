Luego de su victoria ante Carreño Busta, Nadal fue consultado por el australiano. “Yo he venido aquí a jugar a tenis”, fue la primera respuesta que lanzó. Sin embargo, al ser consultado sobre cómo en su relación, no dudó. “No lo conozco personalmente para tener una opinión clara, honestamente. Es evidente que cuando hace esas cosas, en mi opinión, no es bueno, no me gusta. Cuando juega buen tenis y muestra su pasión por el tenis, es un jugador positivo para nuestro circuito. Y yo quiero un circuito más grande, no uno más pequeño”.