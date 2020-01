A su vez, Harris se pregunta: “¿Por qué David Henderson, un piloto tan respetado y experimentado, entregó los controles a un hombre (Ibbotson) con reputación de estar endeudado, un piloto a tiempo parcial en el mejor de los casos y quien no tenía una licencia para el vuelo comercial que necesitaba desesperadamente para llegar a fin de mes? ¿Por qué Henderson se ha negado rotundamente a cooperar con Cardiff cuando el club le escribió directamente a él, así como a sus abogados, solicitando ayuda para desentrañar ciertos hechos de los cuales solo él sabe la respuesta? ¿Cómo es que si David Ibbotson tenía una habilidad sobresaliente, era como paracaidista? ¿Y por qué el piloto no estaba en el avión cuando la operación de rescate con fondos privados descubrió el cuerpo de Sala? ¿Pudo eyectarse el piloto antes de que caer en picada? Si el piloto sobrevivió, ¿dónde está él? Si no lo hizo, ¿dónde está su cuerpo?”.