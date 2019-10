Mercedes Taffarel, madre del jugador, y Darío Sala (hermano) confirmaron su presencia en la institución. En cambio, su hermana Romina aún no garantizó su participación. “La gente todavía no puede creer lo que pasó. Todavía no reaccionamos”, deslizó el presidente del club que formó al goleador con el dolor que provocó su pérdida.