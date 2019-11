Los paseos vespertinos, las peleas juguetonas después de cada entrenamiento o las escapadas al Loire River, Paimboeuf, Pornic, Saint Nazaire o Fromentine, donde él solía pescar, eran prácticas habituales en esa convivencia cargada de sentimiento. Durante el verano, cuando los compromisos de pretemporada no exigían extensos viajes, ambos emprendían las visitas al río para disfrutar de uno de los hobbies más atractivos para Emiliano. Así, mientras él tiraba la caña en busca de una buena presa, ella se divertía chapoteando en la orilla. Tal vez por ello, en la actualidad también sorprende con inesperados chapuzones a la pileta de la casa de Mercedes Taffarel, donde se hospeda desde la muerte del futbolista, ocurrida en enero, cuando el avión que lo trasladaba desde Cardiff hasta Francia se accidentó en el Canal de la Mancha. No importa el horario. El ruido de Nala sumergiéndose en la piscina puede escucharse por la mañana, la tarde o la noche. Algunos vecinos se aventuran a decir que es por la presencia espiritual de su antiguo amo. Otros, en cambio, optan por una explicación más racional y basan su actitud en los antecedentes en Europa. Una costumbre que no puede evitar.