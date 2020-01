“No tengo palabras para explicar la tristeza que tengo. Hoy cuando llegue al punto del accidente, me detuve y me paré al lado de Toby, y ya estaban los médicos trabajando por lo que no me acerqué. Nunca me di cuenta que eras vos el piloto que estaba en el suelo a unos 10 metros de mi, pensaba que era tu compañero de equipo porque al largar desde atrás perdí el orden. Luego me dijeron que continué así que me subí y seguí. Llegue al refueling, y ahí otros pilotos me hicieron entender que eras vos el que había caído. Me desplome en el piso, y aún quedaban 70 km. Continué llorando cada km hasta el final. Gané la etapa y te la dedico para vos con mucho dolor. Vos me enseñaste a siempre seguir y sonreírle a la vida, sos mi admiración como piloto, agradezco a la vida por haberte puesto en mi camino y haber podido compartir tantos momentos increíbles e inolvidables. Ahora entiendo que seguramente no quisiste que te vea ahí, siempre te recordaré como la gran persona, piloto y amigo que fuiste conmigo. Tendré un ángel que me guiará desde arriba el camino. Te quiero siempre”, fue el emotivo mensaje que escribió el argentino Kevin Benavides quien hoy lidera la clasificación.