Cabe señalar que 70.4 millones de televidentes corresponden a los 10 encuentros que corresponden a los cuartos de final y semifinales. Los partidos con mayor audiencia en las primeras dos fases de la competencia fueron: América vs Monarcas, con 12.43 millones de televidentes (8 de diciembre); Tigres vs América, con 9 millones de personas (1 de diciembre) y América vs Tigres, con 8.15 millones (28 de noviembre).