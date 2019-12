No obstante, el contexto para el América luce complejo en esta ocasión, pues Miguel “Piojo” Herrera no contará con elementos que son importantes en su esquema titular como Sebastián Córdova, que fue expulsado en el juego anterior; Andrés Ibarguen, quien salió por una lesión el jueves; así como Renato Ibarra, que no se ha logrado recuperar de una molestia muscular.