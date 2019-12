Una vez que finalizó el partido, Gregg Popovich habló con la prensa y se refirió al mágico presente de Doncic. "Odio tener que decir esto: no es Magic, pero es como él en la forma de ver el juego. Tiene un sentido de la intuición que no se puede enseñar. Simplemente lo tiene y lo utiliza de la mejor manera. No quiero ponerle la presión de compararle con Magic Johnson porque aún no está preparado para eso, pero está haciendo un enorme trabajo”.