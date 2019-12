El tiempo pasó y Zion todavía no debutó. ¿Por qué la joven nueva estrella de la NBA todavía no hizo su estreno oficial? Según indicó la cadena ESPN, en el marco de un plan específico para que la lesión en su rodilla no deje secuelas en el futuro del basquetbolista, los Pelicans están reeducando a Williamson en la forma de cómo debe caminar y correr.