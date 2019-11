Luego de ese derby, Piqué aparece hablando con Hiroshi Mikatani, dueño de la empresa Rakuten que está a cargo del documental. En esa cena, el futbolista blaugrana expone un explosivo recuerdo con el entrenador: “¿Recuerdas la fiesta de Nueva York? Lo que me costó convencer a Valverde de que nos dejara ir. Hasta cinco veces fui a hablar con él para decirle que era bueno para el equipo y era importante. Él me preguntaba por qué y me decía que no veía razones para que fuéramos de fiesta, no lo entendía. Quisiera o no, íbamos a ir a la fiesta”.