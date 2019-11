Este fin de semana, el delantero de 38 años sorprendió al publicar un video de la camiseta del Hammarby IF, un club de la Primera División de la liga sueca, que acabó tercero en la temporada 2018-2019 por detrás del Malmo y el Djurgårdens IF. En el spot que publicó el ex futbolista del Manchester United se pudo ver una camiseta del equipo de adelante y de atrás, con el detalle que cuando mostró el diseño de la espalda apareció su apellido en la parte superior.