“Acabó esa reunión de manera cordial y llamo a los miembros de mi staff. Quería que supieran cual era mi opinión y la de la otra parte. Tampoco quiero que se tergiversen mis palabras. A partir de ahí quiero que quede claro que no me he ofrecido nunca a la RFEF, no he llamado a nadie y nunca he dejado que terceros llamen en mi nombre para ofrecerme”, aclaró