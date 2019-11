El dirigente aclaró que "no es que Boca vaya y lo pida. Hay un interés del fútbol de que Boca esté en esos partidos. ¿Por qué? Por lo que significa Boca. No quiero hablar de los demás clubes. Pero objetivamente te das cuenta que a Boca lo piden de mundo". Y aclaró: “Angelici no va a pedir. Sólo va a participar de una reunión que tiene que ver con la posibilidad de que Boca integre el Mundial de Clubes".