Con el muy buen equipo del respetadísimo Gringo Heinze -que el domingo no jugó un gran partido y otra vez le faltó gol- le terminó sirviendo la expulsión de Fabra. Aunque parezca un disparate. Así pudo recostarse más en su defensa y de a ratos hacer tiempo con esa coartada. Desde Andrada a Hurtado, los dos dejaron correr el reloj. Como si no se hubieran visto cientos de equipo que multiplican esfuerzos cuando quedan con 10 jugadores. Ya no es una crítica con saña, de las que se queja Alfaro. Que puede haberlas en un medio que se multiplicaron las voces irrespetuosas en todos los soportes, hay que reconocerlo. El tema son las futbolísticas, entender que en Boca tiene más exigencia que en otros equipos donde dirigió. El propio Oscar Ruggeri, alguien que no está en el rubro de los críticos crueles, sentenció en 90 Minutos que “el ciclo de Alfaro es malo”. Otro día, en una especie de catarsis televisada después de River, el Cabezón también contó que al ver a Alfaro se acordó de él mismo cuando decidió no dirigir más. “No está preparado. Boca lo superó. Como la Selección lo superó a Sampaoli”. O sea, no se habla de un mal entrenador sino de alguien que en este momento Boca lo desbordó.