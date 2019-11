Con mucha experiencia a cuestas, el ex técnico del Manchester United explicó algunos errores que cometió el City de Guardiola: “Cada vez que jugaba contra el Liverpool, con equipos no tan buenos, me preocupaba de las distancias entre mis cuatro defensas. Con Firmino cayendo entre líneas y Salah y Mané ocupando los huecos, tienes que tener una distancia muy pequeña. El Liverpool marcó este domingo dos goles así. Eran totalmente evitables”.