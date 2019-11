“Mi esposo, Pit Trenz (ex IFBB PRO), murió después de que estuvimos peleando lado a lado durante 4 semanas”, escribió Sarah en su cuenta de Instagram y agregó: “Él era mi corazón, mi vida, mi segunda mitad. Él siempre decía que ‘somos una persona’. No sé cómo puede seguir la vida. El era mi vida. Seguiré adelante, solo por él. Pit tenía mucho miedo de ser separado de mí. Y yo de él. La mejor persona que he conocido”.