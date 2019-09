A los 37 años, Coria ocupa un rol en la Asociación Argentina de Tenis (AAT) acompañando a los juveniles y a la distancia aprovecha para reflexionar sobre algunas actitudes suyas que no lo dejaron conforme en su época como jugador: “Desde chiquito tuve mucha personalidad. Obviamente tuve un montón de errores al tomar decisiones a los 16 o 17 años, por no tener la madurez de un adulto. Hoy hubiese cambiado un montón de esas decisiones o formas de actuar de mi pasado, pero no me puedo arrepentir porque estaba convencido. Y muchas de esas decisiones me dieron resultado porque estaba convencido”.