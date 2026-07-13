El Salvador

FIFA designó al salvadoreño Iván Barton para dirigir Francia-España en la semifinal del Mundial 2026

El árbitro salvadoreño estará en uno de los duelos más pesados del Mundial 2026 junto a David Morán y Antonio Pupiro, en una nueva apuesta del organismo por el trabajo del equipo centroamericano

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Iván Bartón será el árbitro central entre la Selección Colombia y Suiza por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 - crédito Concacaf
Iván Bartón será el árbitro central entre la Selección Colombia y Suiza por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 - crédito Concacaf

La FIFA designó al árbitro salvadoreño Iván Barton como juez principal de la semifinal entre Francia y España del Mundial 2026. El partido se jugará el 14 de julio a las 15:00 EDT en el Dallas Stadium y será la cuarta vez que su equipo arbitral trabaje en esta edición del torneo.

La FIFA informó que Barton estará acompañado por el salvadoreño David Morán como árbitro asistente 1 y por el nicaragüense Antonio Pupiro como árbitro asistente 2. El sueco Glenn Nyberg será cuarto árbitro y su compatriota Mahbod Beigi, asistente de reserva. Será la cuarta vez que el equipo integrado por Barton, Morán y Pupiro actúe en este Mundial.

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La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) difundió el anuncio en sus redes sociales. “La designación representa la cuarta aparición mundialista del equipo arbitral conformado por Barton, Morán y Pupiro en el torneo, consolidando la confianza de la FIFA en el trabajo del trío centroamericano”, expresó la federación.

El recorrido de Barton en el torneo

Barton ya había dirigido el partido entre Suiza y Colombia en los cuartos de final, con lo que llegó a seis encuentros mundialistas y superó la marca regional que tenía el guatemalteco Carlos Batres. Con la semifinal entre Francia y España, sumará siete partidos como juez principal en Copas del Mundo bajo la administración de la FIFA. Esta participación le gano la atención del mundo, pues de su decisión de eliminar a un paraguayo aplicando la Ley Vinicius, hasta fue base para un remix famoso.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Switzerland v Colombia - BC Place, Vancouver, Canada - July 7, 2026 Colombia's Luis Suarez is shown a yellow card by referee Ivan Barton IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Switzerland v Colombia - BC Place, Vancouver, Canada - July 7, 2026 Colombia's Luis Suarez is shown a yellow card by referee Ivan Barton IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin

La FIFA señaló en su comunicado que busca garantizar la dirección de los partidos más exigentes del campeonato con los árbitros elegidos para esas instancias. En ese marco, la designación de Barton, Morán y Pupiro volvió a ubicar al trío en una de las fases decisivas del torneo.

La reacción de la FESFUT y de medios internacionales

La FESFUT sostuvo que la presencia de árbitros salvadoreños en una semifinal mundialista marca un antecedente para el fútbol del país. Según la federación, “el equipo arbitral estará integrado por el asistente salvadoreño David Morán como árbitro asistente 1 y el nicaragüense Antonio Pupiro como árbitro asistente 2”, y su presencia en esta instancia “consolida la confianza de la FIFA en el trabajo del trío centroamericano”.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Japan v Sweden - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 25, 2026 Sweden's Isak Hien is shown a yellow card by referee Ivan Barton IMAGN IMAGES via Reuters/Tim Heitman
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Japan v Sweden - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 25, 2026 Sweden's Isak Hien is shown a yellow card by referee Ivan Barton IMAGN IMAGES via Reuters/Tim Heitman

Agence France-Presse informó que Barton se afianza entre los árbitros considerados por la Comisión de Árbitros de la FIFA, con experiencia en Catar 2022 y en la actual edición del Mundial. Según la agencia, ese recorrido incidió en su inclusión para un cruce de alta exigencia como la semifinal entre Francia y España.

El nombramiento también abrió la posibilidad de una nueva designación para el partido por el tercer lugar o la final, según consignaron distintos medios y Agence France-Presse. Por ahora, la atención del arbitraje centroamericano está puesta en Dallas, donde Barton, Morán y Pupiro dirigirán uno de los partidos decisivos del Mundial 2026.

Con 35 años, un árbitro con gafete internacional de FIFA desde 2018 acumula experiencia en torneos de selecciones y clubes, con participaciones que incluyen el Mundial y los Juegos Olímpicos.

Su recorrido incluye la Copa Oro, la Liga de Naciones de la CONCACAF y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

También estuvo en el Mundial de Catar 2022, donde actuó como árbitro principal hasta los octavos de final, y dirigió partidos en la Liga de Campeones de la CONCACAF y en la Liga Profesional Saudí a nivel de clubes.

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