Seis instituciones de seguridad actúan de forma conjunta desde la Mesa de Paz para restituir propiedades a sus dueños legítimos en toda la entidad. Crédito: FGJEM

La Operación "Restitución" en el Estado de México acumula más de un año de acciones coordinadas contra el despojo de propiedades, con 2 mil 276 inmuebles asegurados en 79 municipios y mil 396 ya devueltos a sus dueños legítimos.

La estrategia, impulsada desde la Mesa de Paz del Estado de México, reúne a seis instituciones de seguridad y justicia en operativos simultáneos que abarcan zonas urbanas y rurales de la entidad. A más de 12 meses de su primer despliegue, los números reflejan una presencia sostenida en el territorio.

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Qué es la Operación Restitución y cómo funciona

La Operación “Restitución” forma parte de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad, coordinada desde la Mesa de Paz del Estado de México. Su objetivo es recuperar inmuebles vinculados a delitos de despojo y contra la propiedad, para devolverlos a quienes acrediten legítimamente su titularidad. Desde su arranque, la iniciativa ha logrado restituir mil 396 de los 2 mil 276 predios asegurados en todo el estado.

Autoridades recuperan más de dos mil 200 inmuebles por despojo en el Estado de México. Crédito: FGJEM

En cada operativo participan elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales. La coordinación entre fuerzas federales, estatales y locales es el eje que sostiene el alcance territorial de la operación.

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55 inmuebles asegurados en la última semana

Del 4 al 10 de julio de 2026, las autoridades ejecutaron 14 cateos y 41 inspecciones en 22 municipios del Estado de México. El resultado: 55 inmuebles asegurados, de los cuales 41 corresponden a casas habitación y 14 a predios.

Los municipios intervenidos durante esa semana fueron Acolman, Almoloya de Juárez, Atenco, Atlautla, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Huehuetoca, Ixtapaluca, Jilotepec, Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Tecámac, Temascaltepec, Tepetlaoxtoc, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Valle de Bravo, Zinacantepec y Zumpango.

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La Operación "Restitución" en el Estado de México acumula más de un año de acciones coordinadas contra el despojo de propiedades. Crédito: FGJEM

La distribución geográfica de los operativos muestra que la operación no se concentra en una sola zona: abarca tanto municipios del Valle de México con alta densidad poblacional como localidades del interior del estado, donde el despojo de predios rurales representa un problema recurrente.

Una estrategia que cubre 79 municipios del estado

Desde su primer despliegue, la Operación "Restitución" ha extendido su cobertura a 79 municipios de la entidad. La cifra de inmuebles asegurados refleja la escala del problema del despojo en el Estado de México, una de las entidades más pobladas del país.

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De ese total, mil 396 propiedades ya fueron restituidas a sus dueños, lo que representa poco más del 61% de los inmuebles asegurados. El resto permanece en proceso de acreditación legal de propiedad o en etapas de investigación.

La operación se sostiene sobre un modelo de intervención que combina diligencias judiciales, como los cateos, con inspecciones en campo, permitiendo actuar tanto sobre inmuebles con orden judicial como sobre aquellos identificados en recorridos de verificación.

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Cómo denunciar un despojo ante la FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene activos tres canales para que la ciudadanía reporte delitos de despojo u otros hechos delictivos relacionados con la propiedad. El primero es el correo electrónico, cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx.

El segundo, la línea telefónica 800 7028770, de acceso gratuito. El tercero es la aplicación FGJEdomex, disponible sin costo en las tiendas de aplicaciones para dispositivos con sistemas iOS y Android.

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