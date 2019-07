El suizo, a semanas de cumplir los 38 años, sabe que no hay misterios entre ellos. Ambos conocen a la perfección al otro. Así lo explica: "Sé todo de Rafa. No creo que haga falta descubrir sus puntos fuertes o los débiles. Mejoró mucho con los años en esta superficie. Aunque hace mucho tiempo que no nos enfrentamos en césped. Juega diferente. Tiene un servicio más potente y es más rápido acabando los puntos". El duelo será mañana alrededor de las 11.30 (hora Argentina) en el segundo turno de la cancha principal al término de la primera semifinal entre Novak Djokovic y Roberto Bautista Agut.