Déficit y crisis de confianza: sector salud pide plan de emergencia al próximo gobierno

Fotografía de archivo de personal médico en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

El sector salud pidió que el próximo gobierno arranque con un plan de emergencia para enfrentar los problemas financieros y operativos que afectan la prestación de servicios en el país.

La solicitud fue planteada durante el Foro de Salud de la ANDI, donde representantes de distintos actores del sistema coincidieron en que las medidas deben adoptarse desde el primer día de la nueva administración.

PUBLICIDAD

La información publicada por Blu Radio señala que una de las principales preocupaciones está en el déficit financiero que impacta a diferentes participantes de la cadena. Para los voceros del sector, no basta con definir una hoja de ruta general: también será necesario recuperar la confianza entre EPS, IPS, prestadores de servicios, industria farmacéutica y autoridades sanitarias.

Sistema de salud en Colombia - Crisis de salud - Gremios médicos. Crédito Colprensa

La presidenta de la Asociación de la Industria Farmacéutica, Clara Rodríguez, afirmó que el próximo presidente deberá iniciar su mandato con decisiones urgentes para atender ese déficit. Su planteamiento apunta a evitar que las dificultades económicas sigan afectando el acceso oportuno de los pacientes a medicamentos, tratamientos y servicios de salud.

PUBLICIDAD

Plan de emergencia y confianza entre actores

Rodríguez señaló que la respuesta debe involucrar a todos los actores de la cadena. En ese grupo están las EPS, las IPS, los prestadores de servicios y la industria farmacéutica. El propósito, según lo expuesto en el foro, es garantizar que los usuarios encuentren una atención más oportuna y que el sistema pueda responder mejor a sus necesidades.

El llamado también incluye la reconstrucción de la confianza. Para la dirigente gremial, el próximo gobierno tendrá que abrir espacios de trabajo que permitan coordinar decisiones entre quienes financian, prestan, suministran y supervisan los servicios. Esa articulación aparece como una condición necesaria para que cualquier plan de emergencia tenga efectos reales.

PUBLICIDAD

Sistema de salud en Colombia - Crisis de salud - Gremios médicos .Crédito Colprensa

Los representantes del sector insistieron en que la crisis no puede leerse solo como un problema de recursos. También hay dificultades operativas que afectan la experiencia de los usuarios y la capacidad de respuesta de las instituciones. Por eso, el debate del Foro de Salud de la ANDI se concentró tanto en la financiación como en la gestión.

IPS y secretarías de salud

El director de la Unión de las IPS, Jorge Toro, destacó una iniciativa que se adelanta junto con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales. El proyecto busca fortalecer las competencias de los secretarios de salud de las ciudades capitales y mejorar la relación entre las entidades territoriales y las instituciones prestadoras de servicios.

PUBLICIDAD

La propuesta apunta a reforzar asuntos concretos de gestión local, como el seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios. También incluye procesos de cierre de servicios, inspección y vigilancia, áreas clave para mejorar la respuesta institucional frente a las dificultades que se presentan en la atención.

Toro explicó que esta estrategia busca fortalecer la gestión local en salud y construir mecanismos de trabajo conjunto entre las autoridades sanitarias y las redes de prestación de servicios. Para las IPS, la coordinación con las secretarías de salud es fundamental si se quiere mejorar el seguimiento a los casos y resolver problemas que afectan directamente a los usuarios.

PUBLICIDAD

Sistema de salud en Colombia - Crisis de salud - Gremios médicos .Camila Díaz/Colprensa

El sector también espera participar en la formulación de propuestas para los procesos de empalme del próximo gobierno. La intención es que esas ideas puedan ser consideradas y luego incorporadas en los planes de desarrollo, con acciones concretas para atender las necesidades del sistema de salud.

El mensaje central del foro fue claro: el próximo gobierno recibirá un sistema con presiones financieras, retos operativos y una demanda creciente de coordinación. Por eso, farmacéuticas e IPS piden que la respuesta no se postergue y que el plan de emergencia empiece desde el primer día de mandato.

PUBLICIDAD