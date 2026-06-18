Entre la cautela y la expectativa: por qué la economía argentina y los mercados transitan un escenario contradictorio

La volatilidad externa se cierne como una amenaza sobre la Argentina, pese a las buenas noticias en el plano doméstico. (REUTERS/Brendan McDermid)

La economía argentina sigue avanzando entre dos escenarios contradictorios. Por un lado, los mercados internacionales están en una situación de extrema volatilidad de la que no salen a pesar de que se aproxima un acuerdo que parece definitivo para terminar el conflicto en Medio Oriente.

Por el otro lado, la deuda recibió una mejora en su calificación y, tras la aprobación de garantías por USD 550 millones del BID, en solo dos días se sumaron avales por 2.550 millones de dólares. Estos respaldos permitirán cubrir sin dificultades los USD 4.300 millones necesarios para afrontar el vencimiento de julio, recursos que se buscarán en el mercado internacional de capitales. Así, las reservas quedarán intactas para sostener el valor del dólar en 2027, año de elecciones.

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El dato desfavorable fue que la inflación mayorista de mayo fue de 2,5%, por encima de 2,1% del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, hubo otro indicador que no fue del todo favorable. Según Iván Cachanosky, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso “el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires subió 2,7% en mayo, acelerando frente a los meses previos y acumulando 12,8% en el año (29% interanual).

“La aceleración del mes se explica principalmente por dos factores puntuales: el acuerdo salarial de UOCRA homologado en abril, que impactó en mayo con una suba de 3,5% en Mano de Obra (el capítulo de mayor incidencia), y la actualización de tarifas eléctricas, de agua y de gas, que llevó a Gastos generales a subir 4%. Materiales, en cambio, subió apenas 1,6%, con el hierro para la construcción casi sin moverse (-0,1%). En cuanto al costo total de construir una vivienda, el modelo unifamiliar aceleró a 3,6% mensual (el mayor salto del año) y el multifamiliar a 2,3%. En síntesis, la suba de mayo responde más a ajustes regulados y a la negociación salarial sectorial que a una presión generalizada de demanda. Habrá que ver si se sostiene o si vuelve a moderarse en los próximos meses”, sostuvo Cachanosky.

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Por otra parte, hoy se prevé que Morgan Stanley Capital International (MSCI) anuncie la revisión del estatus de la Argentina como país “Standalone”, la categoría más baja dentro de su clasificación. Esta revisión podría anticipar un cambio a la condición de “Frontera”, el escalón previo a la categoría de “Emergente”, en la que se ubican las principales economías de la región.

A partir de la baja en el riesgo país, la Argentina avanza en medidas previas a la salida del cepo. Ayer, se flexibilizaron las regulaciones para que las sociedades de Bolsa puedan operar libremente el dólar contado con liquidación (CCL). Se eliminaron las restricciones para operar bonos contra dólares, lo que permitirá a estas entidades vender bonos y adquirir divisas según su propio patrimonio. Aunque no es una medida dirigida al público general, sí impacta en traders e inversores, quienes ahora contarán con mayor margen de acción y contribuirán a transparentar el mercado.

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La otra sorpresa la dio el debut de Kevin Warsh en la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Si bien mantuvo sin cambios la tasa de interés, dio a entender que habrá al menos una suba antes de fin de año. Algunos especulan que puede ser en julio. Lo que preocupa es que hubo una encuesta interna sobre el futuro de las tasa entre los 18 de los 19 integrantes del Comité porque Warsh se excusó por su rango de titular de la Reserva Federal.

De los 18 miembros, solo 8 creen que no habrá cambio en las tasas este año. Cinco creen que habrá dos aumentos, uno arriesgó que serán 4 y otro que habrá una reducción de tasas. Fue sorpresa para los inversores que esperaban un comportamiento más moderado un funcionario alineado ideológicamente con Donald Trump. Warsh dejó en claro que la prioridad es bajar la inflación.

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En este escenario, el S&P Merval de las acciones líderes tuvo una suba de 1,14% en pesos y 0,8% en dólares. Los bancos fueron los motores del avance. En tanto, los bonos soberanos tuvieron alzas y bajas, que hicieron que el riesgo país tuviera una leve suba de 5 unidades (+1,2%) a 435 puntos básicos.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), se operaron USD 607 millones y el Banco Central compró 39 millones de dólares. El dólar mayorista subió $5 (+0,8%) a $1.441,50 y se revalorizó frente al billete norteamericano que está en alza frente a las principales monedas del mundo. En la plaza financiera el MEP aumentó $8 (+0,5%) a $1.462, mientras el CCL perforó el techo de $1.500 al aumentar $8,50 a 1.505 pesos.

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Según la consultora F2 de Andrés Reschini “el dólar se fortaleció en el mundo y las principales monedas de la región se debilitaron frente a la divisa norteamericana. El peso argentino tuvo en desempeño alineado con el escenario global”.

El informe agregó que “La presión de la demanda sobre el tipo de cambio se hizo sentir en la curva dollar linked al punto que en futuros el volumen de operaciones se incrementó a 1.212.379 contratos luego de tres ruedas consecutivas de contracción y el interés abierto añadió USD 22,4 millones. En la rueda de soberanos dollar linked (BYMA, t+1) también se elevó el monto de operaciones hasta USD 169 millones (VN). Posiblemente la intervención oficial haya sido clave para atenuar la demanda por spot y suavizar el alza en el tipo de cambio”.

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“Hacienda informó el resultado fiscal de mayo que arrojó un superávit primario de $1.924.367 millones y de $478.613 millones en la línea financiera. Estos números son mejores que los de abril, pero no son suficientes para torcer el sendero de contracción en el acumulado a 12 meses”, sumó.

En el mercado overnite que funciona hasta la apertura de la rueda de hoy, los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York operaban con alzas sostenidas de hasta 1,5% tras conocerse el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán.

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El oro estaba en un decidido descenso de más de 1% acompañado por la baja del petróleo que cotizaba a USD 83 por la perspectiva de que aumente la oferta del crudo en los próximos días. El entendimiento sirvió para equilibrar el efecto adverso de los anuncios de la Reserva Federal que adelantan una época de tasas en alza. Los inversores también están atentos al comportamiento de SpaceX que comenzó a bajar tras un debut que elevó 56% el precio de sus nuevas acciones en tres ruedas.

El mercado local sigue en modo cautela porque el escenario sigue cambiando día a día. En la Bolsa, los bancos por ahora son los elegidos por los inversores, mientras otra parte se inclina por lo bonos duales en pesos a pesar de la suba del dólar.

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