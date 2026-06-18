Economía

Entre la cautela y la expectativa: por qué la economía argentina y los mercados transitan un escenario contradictorio

Mientras el clima internacional muestra volatilidad, el país busca consolidar reservas y avanzar hacia una mayor apertura financiera, en un contexto donde la cautela convive con expectativas de cambios en el estatus internacional y en el frente monetario

Guardar
Google icon
La volatilidad externa se cierne como una amenaza sobre la Argentina, pese a las buenas noticias en el plano doméstico. (REUTERS/Brendan McDermid)
La volatilidad externa se cierne como una amenaza sobre la Argentina, pese a las buenas noticias en el plano doméstico. (REUTERS/Brendan McDermid)

La economía argentina sigue avanzando entre dos escenarios contradictorios. Por un lado, los mercados internacionales están en una situación de extrema volatilidad de la que no salen a pesar de que se aproxima un acuerdo que parece definitivo para terminar el conflicto en Medio Oriente.

Por el otro lado, la deuda recibió una mejora en su calificación y, tras la aprobación de garantías por USD 550 millones del BID, en solo dos días se sumaron avales por 2.550 millones de dólares. Estos respaldos permitirán cubrir sin dificultades los USD 4.300 millones necesarios para afrontar el vencimiento de julio, recursos que se buscarán en el mercado internacional de capitales. Así, las reservas quedarán intactas para sostener el valor del dólar en 2027, año de elecciones.

PUBLICIDAD

El dato desfavorable fue que la inflación mayorista de mayo fue de 2,5%, por encima de 2,1% del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, hubo otro indicador que no fue del todo favorable. Según Iván Cachanosky, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso “el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires subió 2,7% en mayo, acelerando frente a los meses previos y acumulando 12,8% en el año (29% interanual).

“La aceleración del mes se explica principalmente por dos factores puntuales: el acuerdo salarial de UOCRA homologado en abril, que impactó en mayo con una suba de 3,5% en Mano de Obra (el capítulo de mayor incidencia), y la actualización de tarifas eléctricas, de agua y de gas, que llevó a Gastos generales a subir 4%. Materiales, en cambio, subió apenas 1,6%, con el hierro para la construcción casi sin moverse (-0,1%). En cuanto al costo total de construir una vivienda, el modelo unifamiliar aceleró a 3,6% mensual (el mayor salto del año) y el multifamiliar a 2,3%. En síntesis, la suba de mayo responde más a ajustes regulados y a la negociación salarial sectorial que a una presión generalizada de demanda. Habrá que ver si se sostiene o si vuelve a moderarse en los próximos meses”, sostuvo Cachanosky.

PUBLICIDAD

Por otra parte, hoy se prevé que Morgan Stanley Capital International (MSCI) anuncie la revisión del estatus de la Argentina como país “Standalone”, la categoría más baja dentro de su clasificación. Esta revisión podría anticipar un cambio a la condición de “Frontera”, el escalón previo a la categoría de “Emergente”, en la que se ubican las principales economías de la región.

A partir de la baja en el riesgo país, la Argentina avanza en medidas previas a la salida del cepo. Ayer, se flexibilizaron las regulaciones para que las sociedades de Bolsa puedan operar libremente el dólar contado con liquidación (CCL). Se eliminaron las restricciones para operar bonos contra dólares, lo que permitirá a estas entidades vender bonos y adquirir divisas según su propio patrimonio. Aunque no es una medida dirigida al público general, sí impacta en traders e inversores, quienes ahora contarán con mayor margen de acción y contribuirán a transparentar el mercado.

La otra sorpresa la dio el debut de Kevin Warsh en la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Si bien mantuvo sin cambios la tasa de interés, dio a entender que habrá al menos una suba antes de fin de año. Algunos especulan que puede ser en julio. Lo que preocupa es que hubo una encuesta interna sobre el futuro de las tasa entre los 18 de los 19 integrantes del Comité porque Warsh se excusó por su rango de titular de la Reserva Federal.

De los 18 miembros, solo 8 creen que no habrá cambio en las tasas este año. Cinco creen que habrá dos aumentos, uno arriesgó que serán 4 y otro que habrá una reducción de tasas. Fue sorpresa para los inversores que esperaban un comportamiento más moderado un funcionario alineado ideológicamente con Donald Trump. Warsh dejó en claro que la prioridad es bajar la inflación.

En este escenario, el S&P Merval de las acciones líderes tuvo una suba de 1,14% en pesos y 0,8% en dólares. Los bancos fueron los motores del avance. En tanto, los bonos soberanos tuvieron alzas y bajas, que hicieron que el riesgo país tuviera una leve suba de 5 unidades (+1,2%) a 435 puntos básicos.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), se operaron USD 607 millones y el Banco Central compró 39 millones de dólares. El dólar mayorista subió $5 (+0,8%) a $1.441,50 y se revalorizó frente al billete norteamericano que está en alza frente a las principales monedas del mundo. En la plaza financiera el MEP aumentó $8 (+0,5%) a $1.462, mientras el CCL perforó el techo de $1.500 al aumentar $8,50 a 1.505 pesos.

Según la consultora F2 de Andrés Reschiniel dólar se fortaleció en el mundo y las principales monedas de la región se debilitaron frente a la divisa norteamericana. El peso argentino tuvo en desempeño alineado con el escenario global”.

El informe agregó que “La presión de la demanda sobre el tipo de cambio se hizo sentir en la curva dollar linked al punto que en futuros el volumen de operaciones se incrementó a 1.212.379 contratos luego de tres ruedas consecutivas de contracción y el interés abierto añadió USD 22,4 millones. En la rueda de soberanos dollar linked (BYMA, t+1) también se elevó el monto de operaciones hasta USD 169 millones (VN). Posiblemente la intervención oficial haya sido clave para atenuar la demanda por spot y suavizar el alza en el tipo de cambio”.

“Hacienda informó el resultado fiscal de mayo que arrojó un superávit primario de $1.924.367 millones y de $478.613 millones en la línea financiera. Estos números son mejores que los de abril, pero no son suficientes para torcer el sendero de contracción en el acumulado a 12 meses”, sumó.

En el mercado overnite que funciona hasta la apertura de la rueda de hoy, los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York operaban con alzas sostenidas de hasta 1,5% tras conocerse el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán.

El oro estaba en un decidido descenso de más de 1% acompañado por la baja del petróleo que cotizaba a USD 83 por la perspectiva de que aumente la oferta del crudo en los próximos días. El entendimiento sirvió para equilibrar el efecto adverso de los anuncios de la Reserva Federal que adelantan una época de tasas en alza. Los inversores también están atentos al comportamiento de SpaceX que comenzó a bajar tras un debut que elevó 56% el precio de sus nuevas acciones en tres ruedas.

El mercado local sigue en modo cautela porque el escenario sigue cambiando día a día. En la Bolsa, los bancos por ahora son los elegidos por los inversores, mientras otra parte se inclina por lo bonos duales en pesos a pesar de la suba del dólar.

Temas Relacionados

MercadosRiesgo paísDeudaDólarReservasReserva FederalTasasMedio OrienteÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hoy se daría el primer paso a una reclasificación del mercado argentino y proyectan ingresos por USD 4.500 millones

Los inversores mantienen su entusiasmo, pero al mismo tiempo se estima que una mejora concreta sucedería a fines de 2027 o directamente en 2028. Podría haber una instancia previa, pasando a la categoría de fronterizo

Hoy se daría el primer paso a una reclasificación del mercado argentino y proyectan ingresos por USD 4.500 millones

Sigue la polémica por los planes de ahorro para comprar un 0 Km: por qué no se aplican las mismas bonificaciones que en otras ventas

Dos especialistas aseguran que los suscriptores de este sistema no tienen el mejor precio del mercado para el modelo que pagan cada mes. Qué dice la Inspección General de Justicia en su reglamentación

Sigue la polémica por los planes de ahorro para comprar un 0 Km: por qué no se aplican las mismas bonificaciones que en otras ventas

En medio de la fuerte caída del consumo de carne de vaca, surgió una impensada alternativa: es más magra y cuesta 20% menos

Ya tiene presencia en 20 provincias y cuenta con aval científico del INTA. Es un sector que apunta a quedarse con entre el 5% y el 7% del consumo anual de proteína en un plazo de cinco a diez años

En medio de la fuerte caída del consumo de carne de vaca, surgió una impensada alternativa: es más magra y cuesta 20% menos

El crédito en dólares a empresas superó a los préstamos en pesos por primera vez desde 2019

Un informe explica que la mora y la competencia de las licitaciones del Tesoro achican el financiamiento en moneda local, mientras que la demanda del sector exportador impulsa los préstamos en moneda extranjera

El crédito en dólares a empresas superó a los préstamos en pesos por primera vez desde 2019

Menos cepo: el Gobierno flexibilizó una restricción cambiaria para las sociedades de bolsa

La nueva disposición elimina restricciones previas y establece caminos acotados para recomponer activos en moneda extranjera bajo topes operativos y controles formales que refuerzan la transparencia del sistema

Menos cepo: el Gobierno flexibilizó una restricción cambiaria para las sociedades de bolsa

DEPORTES

La estremecedora carta de una de las figuras de Costa de Marfil para su hermana fallecida: “Quizás podría haberla protegido”

La estremecedora carta de una de las figuras de Costa de Marfil para su hermana fallecida: “Quizás podría haberla protegido”

La terminante medida del plantel de Corea del Sur tras las burlas de la prensa a su máxima figura: la nueva denuncia por espionaje

El gesto de Messi con una figura de Argelia que enterneció las redes sociales tras el triunfo de Argentina en el Mundial

“¿Me extrañaban?”, el saludo de Neymar en su vuelta a las prácticas con Brasil: cómo está de la lesión y cuándo debutaría en el Mundial

La historia de la “maldición de la estatua de Rocky” que perjudicó a Ecuador y alertó a otros equipos

TELESHOW

El elogio de Mario Pergolini a Lionel Messi tras su ‘hat trick’ en el Mundial: “Uno siente que le va a bien a un amigo”

El elogio de Mario Pergolini a Lionel Messi tras su ‘hat trick’ en el Mundial: “Uno siente que le va a bien a un amigo”

Quiénes son nominados de Gran Hermano: Generación Dorada en una placa con jugadores de alto perfil

Valeria Aquino expuso a El Polaco por la crianza de su hija en común: “¿Castigo al papá o a la nena?”

Santi Cairo, ex Yerba Brava, reveló por qué pasó 10 años sin cantar y su éxito con Sin miedo: “Quería dejarle algo a mi nena”

La tristeza de Chechu Bonelli luego de que le confirmaran que no viajará a cubrir el Mundial: “Es una desilusión”

INFOBAE AMÉRICA

Tanto nadar para morir en la orilla

Tanto nadar para morir en la orilla

La OTAN se reúne en Bruselas para debatir cómo cubrir el vacío militar de EEUU mientras prepara la próxima cumbre en Ankara

Cáncer de riñón: por qué es un tumor silencioso y qué señales pueden alertar a tiempo

Estados Unidos y República Dominicana acuerdan impulsar la cooperación nuclear civil

El Cuerpo de Bomberos de Panamá atendió más de 30 accidentes de tránsito en los primeros días de junio