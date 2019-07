La presión del resto de los tenistas, encabezada por Don Budge, y la del rey Gustaf V de Suecia, le permitieron a Cramm salir de prisión a los seis meses, pero los torneos de Queen's y el US Open no le permitieron participar por ser un proscripto por razones reñidas con la moral. En 1940, el gobierno nazi no le permitió participar del torneo de Roma, porque sería humillante para cualquiera de sus compañeros una derrota ante él.