Varios días después, en una conversación con los medios de comunicación, el mismo Marchesín declaró que después de ese mismo juego le pidió disculpas al futbolista: "Me equivoqué, fue una falta de respeto hacia su persona. Cuando terminó el partido, me acerqué y le ofrecí disculpas, es un jugador que le ha dado mucho a México y me da pena que tenga que pasar por algo así".