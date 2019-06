"¿Qué atributos me gustaría ver en la F-1? Aparte de los tiempos de vuelta para que se nos ponga la piel de gallina con un giro de clasificación, me gustaría ver, no necesariamente adelantar per se (por sí mismo), pero tener la posibilidad de ver a los pilotos luchando rueda a rueda por las posiciones. Por esa razón, cuanta más carga aerodinámica tengan los coches, más difícil será ver eso. La relación entre carga aerodinámica/peso/potencia para lograr carreras veloces y con lucha rueda a rueda es lo que los ingenieros de FOM deberían estar trabajando (tal vez lo estén haciendo). Es lo que yo haría si estuviera en sus zapatos", aseguró.