Rose ya había sido noticia en la previa del Mundial de Rusia por haber revelado que sufría depresión, algo común en los atletas de alto rendimiento pero que se mantiene como tabú por verse como una especie de debilidad. "No se lo he dicho ni a mi madre ni a mi padre, y ellos probablemente se vayan a enfadar al leerlo, pero me lo guardé para mí hasta ahora", había declarado en una entrevista publicada por The Independent.